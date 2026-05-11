11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Wojciech Szczesny'den Joan Garcia'ya büyük övgü!

Barcelona forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Wojciech Szczesny, takım arkadaşı Joan Garcia ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 11 Mayıs 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Polonyalı Szczesny, "Hayatımda ilk kez benden çok daha iyi bir kaleciyle birlikte oynadığımı inkar etmiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Wojciech Szczesny, "Bir yandan bu durum biraz egomu incitiyor ama diğer yandan benim görevim onunla rekabet etmek değil, ona destek olmak ve bunu kabul etmek çok daha kolay." diye konuştu.

Barcelona'nın emeklilik kararından döndürdüğü 36 yaşındaki Wojciech Szczesny, Joan Garcia'nın transferinin ardından kaleyi Garcia'ya kaptırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
