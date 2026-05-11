11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Ayvalıkgücü'nün finali İstanbul'da

Ayvalıkgücü'nün play-off finalinde karşılaşacağı 52 Orduspor maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

11 Mayıs 2026 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup Play-Off'larında önce Karşıyaka'yı ardından da Eskişehirspor'u eleyip finalde 52 Orduspor FK ile eşleşen Ayvalıkgücü Belediyespor, İstanbul'da şampiyonluk maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK maçının 17 Mayıs Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Diğer final Çorluspor 1947 - Malatya Yeşilyurtspor maçı ise 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez 2'nci ligde mücadele edecek. Ligde üst üste dördüncü kez play-off, art arda ikinci kez final oynayan Ayvalıkgücü geçen sezon Antalya'da çıktığı finali kaybetmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
