11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Galatasaray iddiası: Christos Tzolis

Galatasaray'ın, Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Christos Tzolis'i transfer etmek istediği iddia edildi.

calendar 11 Mayıs 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu futbolcunun yerine sol kanada takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis yer alıyor.

Belçika takımında bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Tzolis, 49 resmi maçta 19 gol, 24 asistle oynadı ve toplam 43 skor katkısı sağladı.

40 MİLYON EURO

Yunan basınında yer alan haberde, değerini hızla artıran Yunan futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brugge'un bu transfer için 35-40 milyon euroyu aşan bir talepte bulunduğu öne sürüldü.

Puan Durumu
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
