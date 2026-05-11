11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Bursaspor için David Akintola iddiası!

Bursaspor, Hull City forması giyen sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı gündemine aldı.

calendar 11 Mayıs 2026 13:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
TFF 2. Lig şampiyonu olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-Beyazlı ekip, İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen David Akintola'yı gündemine aldı.

Bursaspor'un, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in transfer detaylarını görüşmek üzere Londra'ya gideceği belirtildi.

Hull City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Nijeryalı futbolcu ülkemizde daha önce Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.

Akintola, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra 2025 yılında İngiliz ekibine transfer olmuştu. [Bursa Hakimiyet]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
