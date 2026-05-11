Bursaspor için David Akintola iddiası!

TFF 2. Lig şampiyonu olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Yeşil-Beyazlı ekip, İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen David Akintola'yı gündemine aldı.



Bursaspor'un, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in transfer detaylarını görüşmek üzere Londra'ya gideceği belirtildi.



Hull City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti.



Nijeryalı futbolcu ülkemizde daha önce Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.



Akintola, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra 2025 yılında İngiliz ekibine transfer olmuştu. [Bursa Hakimiyet]



