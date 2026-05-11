11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Göztepe'nin Avrupa yolu Karadeniz'den geçecek

Göztepe yıllar sonra Avrupa'ya gidebilmesi için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor.

11 Mayıs 2026 13:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de son hafta deplasmanda Samsunspor'la sezonun en kritik maçına çıkacak Göztepe'yi Avrupa heyecanı sardı.

Yıllar sonra ilk kez Avrupa arenasına bu kadar çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Samsun'dan galibiyetle döndüğü takdirde 2025-2026 sezonunu 5'inci sırada tamamlayacak.

Göztepe'nin Avrupa'ya gidebilmesi de ligi 3'üncü bitiren Trabzonspor'a bağlı olacak. Göztepe'nin kaderini belirleyecek takımlardan biri olan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda önce finale çıkması ardından da kupayı müzesine götürmesi gerekecek.

13 Mayıs Çarşamba günü yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak bordo-mavililer müsabakayı kazandığı takdirde finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

Gençlerbirliği adını finale yazdırırsa Göztepe bu sezon Avrupa hayallerine resmen veda edecek.

Tarihinde 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayıp bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Göztepe son Avrupa maçına 1970 yılında çıktı. Kupa Galipleri Kupası 2'nci Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelen Göz-Göz, iki maçta da rakibine yenildi.

KONFERANS LİGİ'NDE OLACAK

Yaklaşık 56 yıl sonra yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Göztepe, istediği sonuçlar olursa yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Konferans Ligi'ne 2'nci turdan katılmaya hak kazanacak Göztepe, lige kalabilmesi için 3 eleme oynayacak. Trabzonspor dışında kupayı kazanan takım ise adını UEFA Avrupa Ligi Play-Off'una yazdıracak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
