Hull City, kader maçına çıkıyor!

İngiltere Championship play-off heyecanında artık geri sayım başladı. İlk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Hull City, bu akşam (Pazartesi) deplasmanda kader maçına çıkıyor.



Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, rövanş mücadelesinde Millwall'a konuk olacak. İlk maçta alınan dengeli skorun ardından Premier League hayali için tüm gözler bu dev karşılaşmaya çevrildi.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de hedef finale yükselmek! Büyük heyecana sahne olacak mücadelede kaplanlar deplasmanda final bileti arayacak.



"Millwall – Hull City" karşılaşması bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.



