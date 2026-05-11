11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği

Trabzon yenilgisi sonrası siyah-beyazlıların üst kurmayları toplandı. Futbol komitesi Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor ancak diğer yöneticiler "Gitsin" görüşünde. Başkan Serdal Adalı ise kararsız.

calendar 11 Mayıs 2026 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 12:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta krizin yeni adı: Sergen Yalçın...

Sezonun finalinde Türkiye Kupası'ndaki Konya şokuyla başlayan gerilim Trabzonspor mağlubiyetiyle daha çok arttı.

Tribünler, Yalçın'ı hedef alıp bir kez daha istifaya çağırdı. Bu gelişmelerin ardından Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, önceki geceyi Tüpraş Stadı'nda geçirdi.

Olağanüstü toplanan üst kurmayların gündem konusu Sergen Yalçın'ın geleceğiydi. Futbol komitesinde yer alan isimler "Hocayla devam edelim" görüşünü iletti.

Diğer yöneticiler ise "Yalçın ile yolları ayıralım" fikrini ortaya koydu.

Başkan Adalı ise şu an kafa karışıklığı yaşıyor. Konya maçında hocasına sahip çıkan Beşiktaş'ın Başkanı, Trabzon yenilgisi sonrası kararsız kaldı. Yeni sezon öncesi kesin bir kararın verilmesi bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
