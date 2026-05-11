11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Ege'nin iki yakası Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali'nde buluştu

calendar 11 Mayıs 2026 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege'nin iki yakası Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali'nde buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yunanistan'ın 'Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Apartlar ve Turistik Konutlar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali, Sakız Adası Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Türkiye'den Mavi Ege ve İzmir Bulls, Yunanistan'dan ise Vaol ve Iones karşı karşıya geldi. İki gün süren organizasyonda takımlar, dostluk ve fair-play ruhu içinde mücadele etti.

'Dostluk kazandı' mesajının öne çıktığı turnuvada, Vaol takımından 12 yaşındaki Stamatis Pourgiazos organizasyonun en genç sporcusu olarak dikkati çekti. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü ise İzmir Bulls forması giyen Hakan Yuğuranlar'a verildi. Organizasyonun ardından sahneye çıkan şef Berkan Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu, konserle festivale renk kattı.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTLUK MESAJI

Ev sahibi dernek başkanı Giorgos Mylonadis, festivalin başarıyla tamamlandığını belirterek organizasyonun önemine vurgu yaptı. Katılımcıların tamamının dostane bir atmosfer içinde yer aldığını ifade eden Mylonadis, şu değerlendirmede bulundu: "Bu festival, iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kurulabileceğini gösteren önemli bir mesaj verdi. Dünyanın birçok yerinde krizler ve savaşlar yaşanırken, iki komşu ülke arasında barış ve istikrarın sürmesi büyük önem taşıyor. Spor ve müzik, bunu sağlayabilecek en güçlü araçlardır"

HAKAN YUĞURANLAR: BU TÜR ORGANİZASYONLAR ARTMALI

Turnuvanın MVP'si Hakan Yuğuranlar ise Sakız Adası'nda çok iyi ağırlandıklarını belirterek, seçilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Yuğuranlar, "O kadar genç ve yetenekli oyuncu arasında beni seçmeleri büyük bir incelik. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum. İnsanların birbirini tanıması ve aslında aynı kültürel değerleri paylaştığını görmesi çok önemli" dedi.

BERKAN ATILGAN: SPOR VE MÜZİK DİPLOMASİYE KATKI SAĞLIYOR

İzmir Rebetiko Korosu kurucusu ve şefi Berkan Atılgan da spor ve müziğin iki ülke ilişkilerinde önemli bir köprü oluşturduğunu vurguladı. Atılgan, "Turizm açısından da çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl Sakız Adası'ndaydık, umarız gelecek yıl Türkiye'de devam eder. Bazen siyasetin yapamadığını spor ve müzik başarabilir" ifadelerini kullandı. Atılgan ayrıca daha önce de Sakız Adası'nda Yunan bir koro ile ortak konser verdiklerini hatırlatarak, Avrupa'nın farklı şehirlerinde 10 yıldır konserler gerçekleştirdiklerini ve temmuz ayında Selanik ile Kavala'da sahne alacaklarını söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.