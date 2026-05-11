11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Ertan Zeybek: ''Borcu 22M€'ya indirdik''

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün borcunu değerlendirdi.

11 Mayıs 2026 14:05 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, kulübün borçlarına ilişkin, "Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik." dedi.

Zeybek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kulübün içinde bulunduğu ağır tablodan çıkması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Çalışmaların kişisel beklenti gözetmeden yürütüldüğünü ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün kapalı elektrikleri için yaklaşık 1,5 milyon lira, futbolcu ve personel maaşları için yaklaşık 5,2 milyon lira kaynak sağlanmıştır. Takımımızın lig maratonuna devam edebilmesi adına iç saha ve deplasman organizasyon giderleri için yaklaşık 6,5 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Tesisimizin aylık sabit giderleri de yönetimimiz ve taraftar gruplarımız tarafından bağış usulüyle karşılanmıştır. Ayrıca eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 18 milyon liralık borç yükü kulübümüzün üzerinden kaldırılmıştır."

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Zeybek, alacaklı futbolcularla kulüp lehine protokoller yapıldığını anlattı.

''BU ŞEHİR KENETLENDİĞİ ZAMAN NE OLACAĞINI GÖRDÜK''

Kentteki tüm kurumlardan mücadelelerine destek isteyen Zeybek, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana Demirspor'un mevcut borç yükü, doğru yönetim ve şehrin vereceği ortak destekle aşılamayacak yük değildir. Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir. Yeter ki herkes bu mücadelede sorumluluk alsın, bu armaya sahip çıksın ve Adana Demirspor'un yalnız olmadığını hissettirsin."

Zeybek, kulübü yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar yapılan tüm mücadele, tamamen taraftarların fedakarlığı ve desteğiyle yürütülmüştür. Bugünden sonra bu mücadeleyi sürdürebilmek için şehrimizin tüm dinamiklerinin bu sürece kayıtsız kalmaması gerekmektedir." diye konuştu.

''3.5-4 MİLYON€ BORÇ KAPATTIK''

Göreve geldiklerinde kulübün 25 milyon avro civarı borcu olduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik. Yani 3,5-4 milyon avroya yakın borcu kapatmış olduk. Diğer alacaklarımız da fedakarlık yaparlarsa bu olay daha rahat aşılır diye düşünüyorum. Tabii bunu da yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. Bu para; kampanya, yatırımcı ve yeni bir yönetimde olur. Bu paralar ödenmeyecek paralar değil. Biz zaten borçları en aza indirmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız şu an hala görüşmelerde. Örnek olarak borcu 7-8 milyon avroya indirecek şekilde anlaşma sağladıktan sonra bu borçları hep beraber kapatırız diye düşünüyorum."

Trendyol 1. Lig'i -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, küme düşmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
