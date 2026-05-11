11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor

11 Mayıs 2026 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ardahan'da üniversite öğrencileri, 20-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Firefighter Challenge Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları Yarışması" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yarışma öncesinde yoğun tempoda antrenman yapıyor.

Öğrenciler, yarışmada yer alacak parkurların benzerlerinde çalışarak afet ve acil durumlara müdahale becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

Dayanıklılık, hız, koordinasyon ve ekip çalışmasının ön planda olduğu hazırlıklarda öğrenciler; ekipman taşıma, engel geçişi, hortum açma ve kurtarma etaplarında prova yapıyor.

Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, AA muhabirine, yarışmanın gençlere afetlerde zamana karşı yarışma ve hızlı müdahale bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Etkinliğin öğrencilerin müdahale becerilerini geliştirmesine katkı sunduğunu belirten Özçelik, benzer organizasyonlarda yeni başarılar hedeflediklerini ifade etti.

Özçelik, yarışmanın üniversiteler arasında afet yönetimi ve itfaiyecilik alanında deneyim paylaşımına da katkı sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
