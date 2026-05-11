11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Embiid'den play-off vedası sonrası ayrılık sinyali? "Burada olur muyum bilmiyorum"

Yıldız oyuncu Joel Embiid, Philadelphia 76ers'ın 2026 NBA Playoffları'na ikinci turda veda etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla geleceğine dair soru işaretleri yarattı.

calendar 11 Mayıs 2026 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Sixers, pazar gecesi oynanan Doğu Konferansı yarı finali dördüncü maçında New York Knicks'e 144-114 mağlup olarak seriyi 4-0 kaybetti ve sezonu süpürülerek kapattı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Embiid, kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu hâlâ kazanamamış olmanın yarattığı hayal kırıklığını gizlemedi.

"Ben herkesten daha fazla kazanmak istiyorum. Kaybetmek berbat bir his," diyen yıldız pivot, "Henüz hiçbir şey kazanamadım ve bu gerçekten can yakıyor. Ama eve gidip oğlumu büyütmek, kızımı büyütmek, eşimin gözlerinin içine
bakıp iyi bir insan olduğumu bilmek… Asıl önemli olan şey bu," ifadelerini kullandı.

Embiid, açıklamalarının devamında Philadelphia'daki geleceğinin garanti olmadığını da ima etti.

"Burada kimlerin olacağını bilmiyorum. Hatta ben burada olacak mıyım onu bile bilmiyorum. Ne olacaksa olur," diyen Embiid, "Ama kendi adıma tekrar eski halime dönme konusunda heyecanlıyım," sözleriyle dikkat çekti.

2025-26 sezonunda sakatlık problemleri yaşayan Embiid, normal sezonda yalnızca 38 maçta forma giyebildi. Playofflarda ise altı karşılaşmada görev alan yıldız isim, Philadelphia'nın play-off sürecinde maç başına 24 sayı ve 7.7
ribaund ortalamaları yakaladı.

2014 NBA Draftı'nda Sixers tarafından seçilen Embiid, kariyerinin tamamını Philadelphia formasıyla geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
