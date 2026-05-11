11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Monchi'den sürpriz anlaşma! Yeni takımı belli oldu!

İspanya Ligi takımlarımdan Espanyol, son olarak Aston Villa'da görev alan Monchi ile anlaşma sağladı.

calendar 11 Mayıs 2026 15:10
Haber: Sporx.com dış haberler
İspanyol futbolunun en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen Monchi, Aston Villa macerasının ardından La Liga ekiplerinden Espanyol ile anlaşmaya vardı. Katalan kulübü, deneyimli futbol adamının göreve başladığını resmen duyurdu.

Tam adı Ramon Rodríguez Verdejo olan Monchi, futbolculuk kariyerinde Sevilla forması giydi. Kaleci olarak görev yapan İspanyol isim, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra 2000 yılında Sevilla'da sportif direktörlük görevine başladı.

SEVILLA'NIN MİMARI OLDU!

Monchi, Sevilla'daki ilk döneminde Avrupa futbolunda örnek gösterilen bir scouting sistemi kurdu. Dani Alves, Ivan Rakitic, Seydou Keita, Julio Baptista ve Sergio Ramos gibi yıldızların keşfedilmesinde büyük rol oynadı. Kulüp onun döneminde UEFA Kupası/Avrupa Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı.

Sevilla, Monchi yönetiminde düşük maliyetli transferlerle büyük başarı yakalarken, oyuncu satışlarından yüz milyonlarca euro gelir elde etti. İspanyol futbol adamı bu süreçte "transfer sihirbazı" olarak anılmaya başladı.

ROMA VE ASTON VILLA DENEYİMİ!

2017 yılında Sevilla'dan ayrılan Monchi, Serie A ekibi Roma'nın yolunu tuttu. İtalya'daki görevinin ardından yeniden Sevilla'ya dönen deneyimli yönetici, 2023 yılında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da futbol operasyonlarının başına geçti.

Aston Villa'da Unai Emery ile birlikte çalışan Monchi, İngiliz ekibinin Avrupa kupalarına katılmasında önemli rol oynadı. Ancak İspanyol futbol adamı, 2025 yılında görevinden ayrıldı.

ESPANYOL YENİ YAPILANMAYI EMANET ETTİ!

Espanyol, Monchi'nin kulüpte "sportif genel direktör" görevini üstleneceğini açıkladı. Deneyimli futbol adamının doğrudan kulüp başkanı Alan Pace'e bağlı çalışacağı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Monchi'nin Espanyol'daki görevi yalnızca transfer operasyonlarıyla sınırlı olmayacak. Kulübün tüm sportif yapılanmasının yeniden şekillendirilmesinde aktif rol alacağı ifade edildi.

Monchi'nin Espanyol tercihi, kariyerinde yeni bir yapılanma projesine liderlik etmek istemesi olarak yorumlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
