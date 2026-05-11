11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Arda Saatçi'den inanılmaz deneme! 600 km koştu

Arda Saatçi, 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı. Hamit Altıntop, bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti.

calendar 11 Mayıs 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Red Bull sporcusu Arda Saatçi, 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı.

Çevrim içi olarak da takip edilebilen maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayan Arda'yı bitiş çizgisinde binlerce sporsever karşıladı.

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti.

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında görüntülü konuşma yaptığı Arda Saatçi'ye destek verdi.

Arda Saatçi, maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Hem çevrim içi takip eden hem de burada yanımda olan herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Herkese söylemek istediğim şu; her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum, her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
