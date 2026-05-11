Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti!

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netleşti.
Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacağı seçimin tarihinin değişebileceği gündeme gelmişti.
TARİH DEĞİŞMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." demişti.
Fenerbahçe'de seçim tarihi netlik kazandı. Sarı-lacivertlilerde seçimli genel kongre belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.
SEÇİMDE İKİ ADAY VAR
Fenerbahçe'nin seçiminde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.
Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacağı seçimin tarihinin değişebileceği gündeme gelmişti.
TARİH DEĞİŞMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." demişti.
Fenerbahçe'de seçim tarihi netlik kazandı. Sarı-lacivertlilerde seçimli genel kongre belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.
SEÇİMDE İKİ ADAY VAR
Fenerbahçe'nin seçiminde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.