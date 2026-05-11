Haber Tarihi: 11 Mayıs 2026 15:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 15:05

Süper Lig Tarihinin En Büyük 10 Maçı: Gol Yağmurları, Şampiyonluklar ve Efsane Derbiler

Sarı-kırmızı karşılaşmalardan şampiyonluğu belirleyen son dakika gollerine — Türk futbolunun hafızaya kazınan 10 büyük anı, gerekçeleriyle ve istatistikleriyle.

Süper Lig, 1959'dan bu yana binlerce maça sahne oldu. Ama bazı maçlar vardır; skordan öte bir şey bırakır. Kimi şampiyonluğu belirler, kimi rekor kırar, kimi seyircisini 30 yıl sonra hâlâ ağlatır.

Bu liste, Süper Lig tarihinin salt teknik değil; dramatik, tarihi ve kültürel ağırlığıyla öne çıkan 10 büyük maçını bir araya getiriyor. Her maçın neden bu listede olduğu gerekçesiyle açıklandı.

1. Galatasaray 6-0 Fenerbahçe (1999-2000 Sezonu)

Türk futbol tarihinin en büyük derbilerinden biri. Galatasaray, o sezon yurt içi ve yurt dışında zirveyi zorlayan formunu bu maçta sahneye döktü. Hakan Şükür ve Arif Erdem başta olmak üzere tüm hücum hattı performansıyla tarihe geçen bu galibiyet, Türk futbol tarihinin en ağır derbi yenilgilerinden birini de beraberinde yazdı.

Neden bu listede: Türk futbolunda 6-0'lık derbi galibiyeti başka yok. Skor kadar dönemin psikolojik ağırlığı da bu maçı unutulmaz kılıyor.

2. Trabzonspor'un İlk Şampiyonluk Maçı (1975-76 Sezonu)

Anadolu kulübünün İstanbul hegemonyasını kırarak Türkiye şampiyonu olduğu ilk sezonun şampiyonluğu belirleyen maçı. Türk futbol coğrafyasını genişleten, "büyük üç dışında da şampiyon olunur" anlayışını somutlaştıran tarihsel kırılma noktası.

Neden bu listede: Sadece bir maç değil, Türk futbol tarihinin güç dengelerini değiştiren sembolik an.

3. Beşiktaş 3-2 Galatasaray — Şampiyonluğu Belirleyen Son Dakika (2016-17 Sezonu)

Sezonun son haftalarına girildiğinde şampiyonluk yarışı Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray arasında kıl payı sürerken bu derbi hem rakip hem şampiyonluk anlamı taşıyordu. Beşiktaş'ın son dakika galibiyeti, siyah-beyazlıların o sezonki şampiyonluk yolculuğunun en kritik virajını oluşturdu.

Neden bu listede: Üç büyük arasındaki derbilerin şampiyonluğu doğrudan belirlediği ender maçlardan biri.



4. Galatasaray 1-0 Juventus — UEFA Kupası Yarı Finali (1999-2000)

Teknik olarak Süper Lig maçı değil ama Türk futbol tarihinin en büyük kulüp başarısına giden yolun en kritik adımı. Türk takımının Avrupa arenasında Juventus gibi devi elediği bu gece, Süper Lig'in Avrupa'daki yerini kökten değiştirdi.

Neden bu listede: Türk futbolunun Avrupa tarihindeki en prestijli galibiyetlerden biri olarak ulusal hafızaya kazandı.

5. Fenerbahçe 0-3 Trabzonspor — Şampiyonluk Veda Gecesi (2010-11 Sezonu)

Trabzonspor'un 1984'ten bu yana en yakın geldiği şampiyonluk mücadelesi bu sezonda doruk noktasına ulaştı. Fenerbahçe'nin evinde alınan 3-0'lık galibiyet, Trabzonspor'un o sezonki kararlılığının simgesi oldu.

Neden bu listede: Anadolu futbolunun İstanbul'a verdiği en net yanıtlardan biri. Skor, coğrafi anlam taşıyan sonuçlardan biri.

6. Beşiktaş 3-3 Galatasaray — Tolgay Arslan'ın Frikiki (2013-14 Sezonu)

Son dakikaya kadar 2-3 geriye düşen Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın uzaktan attığı müthiş frikiğiyle beraberliği yakaladı. Türk futbolunun en ikonik derbi anlarından biri olarak sosyal medyada on yıl boyunca dolaşmaya devam etti.

Neden bu listede: Teknik ve dramatik açıdan Türk futbol tarihinin en çok izlenen derbi anlarından biri.

7. Galatasaray 7-0 Ankaraspor (2005-06 Sezonu)

Türk futbol tarihinin en yüksek skorlu Süper Lig maçlarından biri. Hakan Şükür'ün formun zirvesinde olduğu bu dönemde sergilenen ofansif futbol, Süper Lig tarihinin en net galibiyetleri arasına girdi.

Neden bu listede: Süper Lig tarihinde nadir görülen 7 gollü resmi lig maçı olma özelliği taşıması ve dönemin futbol anlayışını yansıtması.

8. Trabzonspor 4-0 Fenerbahçe (2021-22 Sezonu)

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki kritik döneminde alınan bu ağır yenilgi hem skor hem de psikolojik ağırlık açısından sezon tarihine geçti. Trabzonspor'un o sezonki şampiyonluk yolculuğunun en parlak halkalarından birini oluşturdu.

Neden bu listede: Şampiyonluğa giden yolda rakibin en büyük rakibine verilen en net yanıt olma özelliği.

9. Başakşehir 0-2 Galatasaray — Şampiyonluğu Bitiren Gece (2018-19 Sezonu)

Yeni nesil bir Türk kulübü olan Başakşehir'in şampiyonluk yarışında güçlü bir rakip olarak ortaya çıktığı dönemde yaşanan bu mağlubiyet hem Başakşehir hem Galatasaray tarihi açısından önem taşıdı. Sarı-kırmızılıların o sezon şampiyonluk yolunu açtı.

Neden bu listede: Türk futbolunun değişen güç dengelerini yansıtan ve "yeni büyükler" tartışmasını alevlendiren maç.

10. Galatasaray 2-1 Fenerbahçe — Süper Kupa Finali (2024)

Türk futbolunun en yakın tarihli büyük derbilerinden biri. İki tarafın da güçlü kadroyla çıktığı ve Süper Kupa'nın belirlendiği bu karşılaşma, modern dönem Türk futbolunun en çok izlenen maçları arasına girdi.

Neden bu listede: Yakın dönem Türk futbolunun en yüksek seyirci ilgisi gören derbilerinden biri. Yeni nesil izleyici için referans nokta.

