Edwards'tan şaşırtan Wemby yorumu: 'O çıkınca daha zor oldu'

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Victor Wembanyama'nın oyundan atıldığı karşılaşmada San Antonio Spurs'e karşı oynamanın aslında daha zor hale geldiğini söyledi.



Timberwolves, pazar gecesi oynanan Batı Konferansı yarı finali dördüncü maçında Spurs'ü 114-109 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri Wembanyama'nın ikinci çeyreğin başında diskalifiye edilmesi oldu.



Genç yıldız, Naz Reid'in boğaz bölgesine dirsek teması yaptığı pozisyon sonrası hakemler tarafından önce hücum faul ile cezalandırıldı. Daha sonra yapılan video incelemesinin ardından karar Flagrant 2 faul olarak değiştirildi ve

Fransız yıldız oyundan ihraç edildi.



Maç sonrası konuşan Edwards ise Wembanyama'nın yokluğunda Spurs'ün daha özgür oynadığını belirtti.

"Bence biraz daha zordu," diyen Edwards, "Tabii ki o sahadayken çok iyi bir takım oluyorlar ama onun olduğu düzende daha yavaş oynuyorlar çünkü her şey onun üzerinden dönüyor," ifadelerini kullandı.



"Fakat o sahada olmayınca herkes oynuyor," diye devam eden Timberwolves yıldızı, "Bu, herhangi bir takım en iyi oyuncusunu kaybettiğinde olan şeye benziyor. Herkes daha özgür hissediyor, daha fazla şut kullanıyor, daha özgüvenli oluyor. Açıkçası bu yüzden daha zor oldu," dedi.



Pozisyonda darbe alan Naz Reid ise olay sonrası oldukça kısa ama dikkat çekici bir açıklama yaptı.



"Acı, zayıflığın vücudu terk etmesidir. Hepsi bu," diyen Reid, Wembanyama'nın dirseğiyle ilgili soruyu bu sözlerle yanıtladı.



Öte yandan Spurs cephesinin Wembanyama'ya ek bir ceza verilmesini beklemediği ve yıldız oyuncunun salı günü oynanacak beşinci maçta forma giymesinin beklendiği belirtildi.



Batı Konferansı yarı final serisinde durum 2-2'ye gelirken, serinin beşinci maçı San Antonio'da oynanacak.



