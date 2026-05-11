Maxey: 'Salonumuzun Knicks taraftarlarıyla dolması berbattı...'

Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, Philadelphia'daki dördüncü maçta tribünlerde yoğun şekilde Knicks taraftarı bulunmasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Maxey, atmosferle ilgili yöneltilen soruya oldukça net cevap verdi.



"Açık konuşacağım, bu gerçekten berbat bir durum. Cidden kötü bir his," diyen yıldız guard, "Bunun hakkında söyleyebileceğim tek şey bu. Zor bir durum. Gerçekten çok zor. Bunu durdurmanın tek yolu var, o da çıkıp bu maçları kazanmak," ifadelerini kullandı.



Sixers, kendi sahasında Knicks'e 144-114 kaybederek seriyi 4-0 ile kapatırken, Maxey takımının deplasmanda daha iyi basketbol oynadığını savundu.



"Tamamen dürüst olmak gerekirse, bu sezon boyunca onlara karşı Madison Square Garden'da daha iyi oynadık," diyen Maxey, "1. ve 2. maçları kaybetmiş olabiliriz ama ikinci maç daha iyiydi. Normal sezon maçlarımız da daha iyiydi. Takım arkadaşlarıma da söyledim; burada onların taraftarları, Madison Square Garden'dan bile daha gürültülü gibiydi," dedi.



Seri öncesinde Joel Embiid de Philadelphia taraftarına çağrıda bulunmuş ve playoff biletlerini Knicks taraftarlarına satmamalarını istemişti. Embiid, iki takımın 2024 playoff eşleşmesinde atmosfer için "Burası resmen MSG East gibi olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.



Maxey ise takımın daha iyi performans göstermesi halinde tribün üstünlüğünün değişebileceğini kabul etti.



"Bu maçları kazanırsak bizim taraftarlarımız onlarınkinden daha gürültülü olurdu," diyen yıldız oyuncu, "Onları nasıl dışarıda tutarız bilmiyorum. Bunun organizasyon tarafı nasıl işler onu da bilmiyorum ama evet, gerçekten kötü bir durum," şeklinde konuştu.



Öte yandan Philadelphia doğumlu ve kolej kariyerini Villanova'da geçiren Josh Hart da maç sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



"Eskiden Philadelphia'nın gerçek bir spor şehri olduğunu düşünürdüm ama artık öyle mi emin değilim," diyen Hart, Knicks taraftarlarının deplasman atmosferindeki etkisine vurgu yaptı.



Jalen Brunson ise Knicks taraftar desteğinin kendileri için özel olduğunu söyledi.



"Rakip salonlarda Knicks taraftarlarının sesini duymak dünyanın en harika hislerinden. Bu asla unutamayacağım şeylerden biri olacak," ifadelerini kullandı.



