Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu!

Süper Lig'de sezonu 4. bitirmeyi garantileyen, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise sahasında Konyaspor'a yenilerek turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından tribünlerde ve sosyal medyada istifaya çağrılmıştı.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'taki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle;



Başkan Serdal Adalı, tüm yöneticilerin fikirlerini aldı. Yöneticiler, 'istikrardan yana' şeklinde görüş bildirdi.



DEVAM KARARI ALINDI



Toplantıda teknik direktör Sergen Yalçın ile şu an için devam kararı alındı.



Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı sonrası Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile toplantı yapmaya karar verdi.



YOL HARİTASI BELLİ OLACAK



Yapılacak toplantı sonrasında Beşiktaş'ın gelecek sezon için yol haritası belli olacak.



