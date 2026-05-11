11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili karar çıktı. İşte detaylar...

calendar 11 Mayıs 2026 18:17
Süper Lig'de sezonu 4. bitirmeyi garantileyen, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise sahasında Konyaspor'a yenilerek turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından tribünlerde ve sosyal medyada istifaya çağrılmıştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. 

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'taki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle;

Başkan Serdal Adalı, tüm yöneticilerin fikirlerini aldı. Yöneticiler, 'istikrardan yana' şeklinde görüş bildirdi.

DEVAM KARARI ALINDI

Toplantıda teknik direktör Sergen Yalçın ile şu an için devam kararı alındı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı sonrası Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile toplantı yapmaya karar verdi. 

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Yapılacak toplantı sonrasında Beşiktaş'ın gelecek sezon için yol haritası belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
