Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Şu anda Al-Nassr'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediğini ifade etti.



"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"



Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Al-Nassr'da kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim. Sezon sonunda karar vereceğim. Birçok teklif aldım." ifadelerini kullandı.



SÖZLEŞMESİ



Tecrübeli teknik adamın Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.





