Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!

Süper Lig'de şampiyonluğun çok uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Nabil Bentaleb oldu.



Foot Mercato'nun haberine göre; Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Nabil Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor.



BEŞİKTAŞ İLETİŞİME GEÇTİ



Beşiktaş, Bentaleb'e yoğun ilgi gösteriyor ve kulübe yakın kaynaklar aracılığıyla oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti. Beşiktaş dışında bir Türk kulübü daha tecrübeli orta saha ile ilgileniyor.



Öte yandan 2 Suudi Arabistan kulübü ve 1 Katar takımı da Bentaleb'i kadrosunda görmek istiyor.



PİYASA DEĞERİ



31 yaşındaki oyuncunun 5 milyon euro piyasa değer, bulunuyor.



PERFORMANSI



31 yaşındaki orta saha, bu sezon 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1961 dakika sahada kaldı.



