Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!

Beşiktaş, Lille ile sözleşmesi sona erecek Nabil Bentaleb için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta sahanın temsilcileriyle temas kurdu.

11 Mayıs 2026 21:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de şampiyonluğun çok uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Nabil Bentaleb oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Nabil Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ İLETİŞİME GEÇTİ

Beşiktaş, Bentaleb'e yoğun ilgi gösteriyor ve kulübe yakın kaynaklar aracılığıyla oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti. Beşiktaş dışında bir Türk kulübü daha tecrübeli orta saha ile ilgileniyor.

Öte yandan 2 Suudi Arabistan kulübü ve 1 Katar takımı da Bentaleb'i kadrosunda görmek istiyor.

PİYASA DEĞERİ

31 yaşındaki oyuncunun 5 milyon euro piyasa değer, bulunuyor.

PERFORMANSI

31 yaşındaki orta saha, bu sezon 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1961 dakika sahada kaldı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
