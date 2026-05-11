11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-186'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-087'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-166'
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-286'

Uğur Uçar: "Turu geçen taraf olacağız"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçı sonrası konuştu.

calendar 11 Mayıs 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar: 'Turu geçen taraf olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıya çok iyi başladıkları ve topa sahip olduklarını ifade eden Uçar, "Oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık değişikliklerle beraber. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun yoktu. İkinci yarı daha çok topa sahip olan, pozisyonlar yakalamaya çalışan takımdık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇEN TARAF OLACAĞIZ"

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Uçar, "Rakibin eline çarpıyor, net bir penaltımız var, verilmiyor. Sezon başından beri, biz geldikten sonra da bu devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Yani biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar ama önümüzde bir maç daha var, kaybetmedik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Turu geçen taraf olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.