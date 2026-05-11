Uğur Uçar: 'Turu geçen taraf olacağız'

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İkinci yarıya çok iyi başladıkları ve topa sahip olduklarını ifade eden Uçar, "Oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık değişikliklerle beraber. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun yoktu. İkinci yarı daha çok topa sahip olan, pozisyonlar yakalamaya çalışan takımdık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.
"TURU GEÇEN TARAF OLACAĞIZ"
Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Uçar, "Rakibin eline çarpıyor, net bir penaltımız var, verilmiyor. Sezon başından beri, biz geldikten sonra da bu devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Yani biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar ama önümüzde bir maç daha var, kaybetmedik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Turu geçen taraf olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27