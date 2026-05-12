11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Hull City, Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı!

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

calendar 11 Mayıs 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 00:02
Haber: Sporx.com
İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Hull City, ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.



The Den Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Konuk ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Muhammed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.



Öte yandan Hull City, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off üzerinden Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
