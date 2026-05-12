Hull City, Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı!

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Hull City, ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.









The Den Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.



Konuk ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Muhammed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.





Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.







Öte yandan Hull City, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off üzerinden Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti.



