11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Tottenham, hayati önem taşıyan galibiyeti elinden kaçırdı!

İngiltere Premier League'in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United 1-1 berabere kaldı.

calendar 12 Mayıs 2026 00:16 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier League'in 36. hafta maçında Tottenham, Leeds United'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham'ın golünü dakika 51'de Mathys Tel kaydetti. Leeds United'a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Dominic Calvert Lewin attı.

Tottenham, 2026 yılında evinde galibiyet alamadı. (5M, 4B)

Bu sonucun ardından Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı. Leeds United ise 44 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
