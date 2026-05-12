11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Hakan Safi'den San Siro'da transfer çıkarması

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İtalya'da Milan'dan Rafael Leao ve Mike Maignan transferleri için temaslarda bulundu.

12 Mayıs 2026 07:43 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
enerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.

Serie A'da Milan'ın, Atalanta'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izleyen Safi'nin, İtalya'da önemli temaslarda bulunduğu öğrenildi.

San Siro'daki maç boyunca Milan'ın sportif direktörü Igli Tare ile sık sık görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan Safi'nin, Çizme ekibinde forma giyen iki oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

RAFAEL LEAO

Bu isimlerden ilki, takımdan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız Rafael Leao... Milan cephesinin, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

DİĞER OYUNCU MAIGNAN

Safi'nin gündemindeki bir diğer isim ise Fransız kaleci Mike Maignan. Kısa süre önce sözleşme yenilemiş olmasına rağmen Milan'ın cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği öğrenildi.

İtalyan ekibinin Maignan için de yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinden kapıyı açtığı ifade edilirken, deneyimli kalecinin de şartlara göre ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Öte yandan Hakan Safi'nin, yakın zamanda görüştüğü futbolcuları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
