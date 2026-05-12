Hakan Safi'den San Siro'da transfer çıkarması

enerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.



Serie A'da Milan'ın, Atalanta'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izleyen Safi'nin, İtalya'da önemli temaslarda bulunduğu öğrenildi.



San Siro'daki maç boyunca Milan'ın sportif direktörü Igli Tare ile sık sık görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan Safi'nin, Çizme ekibinde forma giyen iki oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.



RAFAEL LEAO



Bu isimlerden ilki, takımdan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız Rafael Leao... Milan cephesinin, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.



DİĞER OYUNCU MAIGNAN



Safi'nin gündemindeki bir diğer isim ise Fransız kaleci Mike Maignan. Kısa süre önce sözleşme yenilemiş olmasına rağmen Milan'ın cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği öğrenildi.



İtalyan ekibinin Maignan için de yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinden kapıyı açtığı ifade edilirken, deneyimli kalecinin de şartlara göre ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Öte yandan Hakan Safi'nin, yakın zamanda görüştüğü futbolcuları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.



