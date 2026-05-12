Dipten zirveye: Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de son yıllara damgasını vuran Galatasaray, adeta küllerinden doğmayı başardı.
2021-2022 sezonunu 13. sırada bitirip, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi.
Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen ve efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi ve takımın kaderi değişti.
EKONOMİ ŞAHLANDI
Yapılan nokta atışı transferlerle ve yakalanan hava ile sarı-kırmızılı takım 4 senelik bir şampiyonluk serisi yakaladı ve 1996-2000 yıllarındaki başarısını tekrarladı. Sadece sahadaki başarı değil, ekonomik olarak da Galatasaray adeta şahlandı.
Özbek yönetiminde hayata geçirilen gayrimenkul projeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımlarına, sportif başarı sonrasında artan stat, sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirleri eklenince kulübün mali gücü, rekor bedellerle transfer yapma imkanı sağladı.
2021-2022 sezonunu 13. sırada bitirip, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi.
Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen ve efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi ve takımın kaderi değişti.
EKONOMİ ŞAHLANDI
Yapılan nokta atışı transferlerle ve yakalanan hava ile sarı-kırmızılı takım 4 senelik bir şampiyonluk serisi yakaladı ve 1996-2000 yıllarındaki başarısını tekrarladı. Sadece sahadaki başarı değil, ekonomik olarak da Galatasaray adeta şahlandı.
Özbek yönetiminde hayata geçirilen gayrimenkul projeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımlarına, sportif başarı sonrasında artan stat, sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirleri eklenince kulübün mali gücü, rekor bedellerle transfer yapma imkanı sağladı.