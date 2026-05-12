11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Dipten zirveye: Galatasaray

2021/22 sezonunu 13. bitiren Galatasaray, ardından 4 senelik bir şampiyonluk serisi yakaladı.

calendar 12 Mayıs 2026 08:22
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de son yıllara damgasını vuran Galatasaray, adeta küllerinden doğmayı başardı.

2021-2022 sezonunu 13. sırada bitirip, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi.

Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen ve efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi ve takımın kaderi değişti.

EKONOMİ ŞAHLANDI

Yapılan nokta atışı transferlerle ve yakalanan hava ile sarı-kırmızılı takım 4 senelik bir şampiyonluk serisi yakaladı ve 1996-2000 yıllarındaki başarısını tekrarladı. Sadece sahadaki başarı değil, ekonomik olarak da Galatasaray adeta şahlandı.

Özbek yönetiminde hayata geçirilen gayrimenkul projeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımlarına, sportif başarı sonrasında artan stat, sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirleri eklenince kulübün mali gücü, rekor bedellerle transfer yapma imkanı sağladı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
