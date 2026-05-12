11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Osimhen ve Icardi: Galatasaray'ın yarısı

Galatasaray bu sezon 52 resmi maçta 106 gol sevinci yaşarken, hücumcuları Victor Osimhen ve Mauro Icardi 49 gole doğrudan katkı sağladı. Aslan'ın gollerinin yüzde 46'sına imza attılar

calendar 12 Mayıs 2026 08:39
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Bu sezon hücum gücüyle Avrupa takımlarını bile kıskandıran Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin sağladığı katkılar dikkat çekti.

Üstelik Osimhen 3 kez sakatlık yaşayıp bir de Afrika Kupası görüp, Icardi de eski formunun uzağında kalmıştı. Ancak iki futbolcu da buldukları şansı iyi değerlendirmeyi başardı.

Galatasaray bu sezon 4 farklı kulvarda 52 resmi maça çıkarken, 106 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu gollerde aslan payını ise takımın yıldızları Osimhen ile Icardi üstlendi. İki futbolcu toplamda 38 gole imza atarken, 11 de asist yaparak toplamda 49 kez tabelaya doğrudan katkıda bulundu.

Aslan'ın skor yükünün yüzde 46'sını bu ikili çekti. Osimhen 22 golle sezonu kapatırken, Icardi 16 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu 8 asist yaparak kariyer rekorunu kırarken, Arjantinli Icardi ise 3 kez gol pası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
