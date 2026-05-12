12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Galatasaray'da s'on' aday Buendia!

Aston Villa, Sara'yı isterken, Galatasaray da İngilizlerin 10 numarasını gözüne kestirdi. Buendia için nabız yoklayan Cimbom, 2 kanatta da oynayabilen Arjantinli için fiyat sordu.

12 Mayıs 2026 09:22
Haber: Sabah
Aston Villa'nın talip olduğu Gabriel Sara'ya 40 milyon Euro değer biçen Galatasaray, İngiliz ekibinin 10 numarasına göz koydu: Emiliano Buendia.

Bu sezon 50 maça çıkan Buendia, 10 golünü 8 asistle süsledi. Arjantinli yıldız, yeni sezon için 10 numara arayan Aslan'ın gündemine girdi.

Mertens'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılara bir süre önce menajerlerden Szymanski önerisi gelmişti. Eski Fenerbahçeli Szymanski'yi son seçenek olarak gören Galatasaray cephesi, Aston Villa'da iyi bir sezon geçiren Emiliano Buendia ile ilgileniyor.

İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncu, 10 numara dışında sağ ve sol açık olarak görev yapabiliyor.

Bu sezon sırasıyla İlkay, Sara ve Yunus'u forvet arkasında kullanan Okan Buruk, yeni sezon planlamasında 10 numara takviyesi istiyor.

38

1 sezon kontratı kalan Arjantinli oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde 38.4 milyon Euro'ya Norwich'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.

EMİLİANO BUENDİA'NIN KARİYERİ

KULÜP MAÇ GOL ASİST
Aston Villa 148 20 17
Norwich 121 24 41
C.Leonesa 42 7 12
Getafe 40 3 1
Leverkusen 14 2 -
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
