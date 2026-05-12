Galatasaray'da s'on' aday Buendia!

Aston Villa'nın talip olduğu Gabriel Sara'ya 40 milyon Euro değer biçen Galatasaray, İngiliz ekibinin 10 numarasına göz koydu: Emiliano Buendia.
Bu sezon 50 maça çıkan Buendia, 10 golünü 8 asistle süsledi. Arjantinli yıldız, yeni sezon için 10 numara arayan Aslan'ın gündemine girdi.
Mertens'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılara bir süre önce menajerlerden Szymanski önerisi gelmişti. Eski Fenerbahçeli Szymanski'yi son seçenek olarak gören Galatasaray cephesi, Aston Villa'da iyi bir sezon geçiren Emiliano Buendia ile ilgileniyor.
İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncu, 10 numara dışında sağ ve sol açık olarak görev yapabiliyor.
Bu sezon sırasıyla İlkay, Sara ve Yunus'u forvet arkasında kullanan Okan Buruk, yeni sezon planlamasında 10 numara takviyesi istiyor.
38
1 sezon kontratı kalan Arjantinli oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde 38.4 milyon Euro'ya Norwich'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.
EMİLİANO BUENDİA'NIN KARİYERİ
|KULÜP
|MAÇ
|GOL
|ASİST
|Aston Villa
|148
|20
|17
|Norwich
|121
|24
|41
|C.Leonesa
|42
|7
|12
|Getafe
|40
|3
|1
|Leverkusen
|14
|2
|-