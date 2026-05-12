Beşiktaş'ta iki stopere veda kararı

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde stoper hattı değişecek.
İKİ AYRILIK KARARI
Siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Augsburg'dan 5 milyon euro bonservisle transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Uduokhai'nin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki deneyimli oyuncuyu makul bir bonservisle elden çıkarmayı planlıyor.
KAYNAK YENİ STOPER
Juventus'tan 3.5 milyon euro bonservisle gelen Tiago Djalo da beklentileri tam olarak karşılayamadı. 26 yaşındaki Portekizli stoperin, Uduokhai gibi satılması düşünülüyor. Djalo ve Uduokhai'den 6-7 milyon euro gelir elde edilebilir. Bu paranın iki yeni stoper için kullanılması düşünülüyor.
İKİ İSİM KALACAK
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu ise kadroda tutulacak. Teknik heyet iki oyuncunun da gelecek sezonun kadrosunda yer almasını istiyor.
