12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Beşiktaş'ta iki stopere veda kararı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde iki stoperi Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

12 Mayıs 2026 09:15
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde stoper hattı değişecek.

İKİ AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Augsburg'dan 5 milyon euro bonservisle transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Uduokhai'nin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki deneyimli oyuncuyu makul bir bonservisle elden çıkarmayı planlıyor.

KAYNAK YENİ STOPER

Juventus'tan 3.5 milyon euro bonservisle gelen Tiago Djalo da beklentileri tam olarak karşılayamadı. 26 yaşındaki Portekizli stoperin, Uduokhai gibi satılması düşünülüyor. Djalo ve Uduokhai'den 6-7 milyon euro gelir elde edilebilir. Bu paranın iki yeni stoper için kullanılması düşünülüyor.

İKİ İSİM KALACAK

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu ise kadroda tutulacak. Teknik heyet iki oyuncunun da gelecek sezonun kadrosunda yer almasını istiyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
