12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Torreira: "Ayrılmak istiyordum ama..."

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 'ayrılık' sinyallerine ara verdi. Ücretine zam isteyen Uruguaylı, "Kötü günler bitti" yorumunu yaptı

12 Mayıs 2026 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da dördüncü şampiyonluk kupasına ulaşan Lucas Torreira'nın, sezon sonunda ayrılmak istediği iddiaları sık sık gündeme gelmişti.

Uruguaylı futbolcunun ülkesine dönmeyi planladığı ve ailesine daha yakın olmak için bu kararı aldığı yazılırken Torreira ise geri adım attı.

YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

30 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2028'e kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor. Yıllık ücretinin 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini talep eden Torreira, ara dönemdeki ayrılık kararından da vazgeçti.

"AYRILMAK İSTİYORDUM AMA..."

Yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk. Ama şimdi hepimiz daha iyiyiz. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek zeytin dalı uzattı.

BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 46 maçta sahaya çıkan Torreira, 4 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
