11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Beşiktaş, Filip Jörgensen'den vazgeçmiyor!

Kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Chelsea'den Filip Jörgensen için yeniden harekete geçti.

calendar 12 Mayıs 2026 08:37
Haber: Fanatik
Bu sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Beşiktaş'ta önümüdeki sezon hazırlıkları başladı. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi kaleci mevkisi.

BEŞİKTAŞ'TAN YENİ HAMLE

Ara transfer döneminde de gündeme gelen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için yapılan görüşmelerde Chelsea'de teknik direktör değişikliği süreci belirleyici olmuştu. İngiliz ekibinde göreve gelen Rosenior'un, Jörgensen'in ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak Rosenior'un görevden alınmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden harekete geçme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 10 maçta görev yapan 23 yaşındaki eldiven, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Düzenli forma giyebileceği ve 1. kaleci olabileceği bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Jörgensen'in, Beşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA DİĞER ADAYLAR

Öte yandan Siyah-Beyazlılar yalnızca Jörgensen üzerinde durmuyor. Yönetim, geniş kaleci listesi doğrultusunda Santos forması giyen Gabriel Brazao ve Arsenal'in deneyimli eldiveni Kepa için de maliyet araştırması yapıyor. Brazao, ara transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve yaptığı açıklamada, "Geçen yıl ve bu yıl birkaç teklif aldım. Sonuncusu da Beşiktaş'tan geldi. Santos ile doğrudan görüştüler" ifadelerini kullanmıştı.

Kepa ise geçtiğimiz yaz Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuş ancak Londra ekibinde yalnızca 11 maçta forma şansı bulabilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
