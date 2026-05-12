Mauro Icardi: 'Benim derdim para değil'

Galatasaray'da Mauro Icardi figürünün çok özel bir yeri var.
Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu garantilediği Antalyaspor maçında gözleri dolan Icardi, taraftarları da ağlattı. Hatta sosyal medyada paylaşılan videolarda yaşını başını almış Galatasaraylı taraftarların ağladığı görüntüler dikkat çekti.
Böyle bir durumda Galatasaray yönetimi de Arjantinli yıldızla masaya oturacak.
G.SARAY'IN TEKLİFİ: 5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme teklifi için Icardi'yle görüşmelere bu hafta içinde start veriyor.
Cimbom, 10 milyon Euro'luk yıllık maaş yerine 5 milyon Euro ve 1+1 yıllık mukavele önerecek.
ICARDI, İLK 11 İSTİYOR
Icardi'nin ise farklı bir fikri var. Arjantinli yıldız, Osimhen'le ilk 11'de oynamak istiyor. Parayı sorun etmeyen Tangocu, ilk 11'de olmak koşuluyla 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
KARAR OKAN BURUK'UN
Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un yanıtına göre yol haritasını çizecek.
