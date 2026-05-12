Mauro Icardi: "Benim derdim para değil"

Mauro Icardi'nin çok sevdiği Galatasaray'dan ayrılma fikri yok. Yönetimin 1+1 yıllık kontrat düşüncesine karşılık parayı ikinci plana atan Arjantinli golcü, 2 yıllık sözleşme ve çift forvetli bir sistemde ilk 11'de oynamak istiyor.

12 Mayıs 2026 08:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi: 'Benim derdim para değil'
Galatasaray'da Mauro Icardi figürünün çok özel bir yeri var.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu garantilediği Antalyaspor maçında gözleri dolan Icardi, taraftarları da ağlattı. Hatta sosyal medyada paylaşılan videolarda yaşını başını almış Galatasaraylı taraftarların ağladığı görüntüler dikkat çekti.

Böyle bir durumda Galatasaray yönetimi de Arjantinli yıldızla masaya oturacak.

G.SARAY'IN TEKLİFİ: 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme teklifi için Icardi'yle görüşmelere bu hafta içinde start veriyor.

Cimbom, 10 milyon Euro'luk yıllık maaş yerine 5 milyon Euro ve 1+1 yıllık mukavele önerecek.

ICARDI, İLK 11 İSTİYOR

Icardi'nin ise farklı bir fikri var. Arjantinli yıldız, Osimhen'le ilk 11'de oynamak istiyor. Parayı sorun etmeyen Tangocu, ilk 11'de olmak koşuluyla 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

KARAR OKAN BURUK'UN

Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un yanıtına göre yol haritasını çizecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
