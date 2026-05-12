Thunder Lakers'ı süpürdü, Mitchell'dan tarihi ikinci yarı performansı





Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers karşısında seriyi süpürerek konferans finallerine yükselirken; Doğu'da Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons karşısında Donovan Mitchell'ın tarihi performansıyla seriyi eşitledi.



Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla yıldızlaşırken, Chet Holmgren'in bitime 32.8 saniye kala bulduğu kritik smaç sayesinde Thunder, Lakers'ı 115-110 mağlup ederek ikinci tur serisini 4-0 tamamladı.



Playofflarda yenilgisiz ilerleyen Oklahoma City ekibi böylece derecesini 8-0'a taşıdı. Thunder adına Ajay Mitchell da özellikle son çeyrekteki etkili performansıyla dikkat çekti; genç guard mücadeleyi 28 sayıyla tamamladı ve bunların 10'unu son periyotta kaydetti.



Lakers cephesinde LeBron James 24 sayı ve 12 ribaundluk performans ortaya koysa da, bitime 20 saniye kala kaçırdığı turnike takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı. NBA tarihinin sayı kralı olan 41 yaşındaki yıldızın kariyerine devam edip etmeyeceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.



Austin Reaves 27 sayıyla direnmeye çalışırken, son saniyelerde kullandığı eşitlik şansı veren üçlükten yararlanamadı. Lakers, sezonu beklentilerin üzerinde geçirip ciddi sakatlıklara rağmen ikinci tura yükselse de son yedi playoff maçının altısını kaybederek üst üste üçüncü kez konferans finallerinin uzağında kaldı.



Sezonun son bölümünü hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıran Luka Doncic ise serinin son maçını kenardan takip etti. Sloven yıldızın dönüşe hiç yaklaşamadığı ve sakatlığın yaklaşık iki aylık iyileşme süreci gerektirdiği belirtildi.



Thunder, konferans finallerinde San Antonio Spurs ile Minnesota Timberwolves serisinin galibini bekleyecek.



Donovan Mitchell'dan epik ikinci yarı şovu; Cavs seriyi eşitledi



Donovan Mitchell ikinci yarıda attığı 39 sayıyla NBA playoff tarihine geçerken, Cavaliers sahasında Pistons'ı 112-103 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.



Mitchell, ikinci yarıda kaydettiği 39 sayıyla Sleepy Floyd'un 1987'den beri elinde tuttuğu playoff ikinci yarı sayı rekoruna ortak oldu. Yıldız oyuncu karşılaşmayı toplam 43 sayıyla tamamladı.



Cleveland adına maçın kırılma anı ise ilk yarının son saniyelerinden üçüncü çeyreğin başına kadar gelen 24-0'lık seri oldu. Cavaliers devreyi 56-52 geride kapatmasına rağmen bu inanılmaz sekans sayesinde oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.



James Harden 24 sayı ve 11 asistle playoff kariyerindeki 40. double-double'ını yaparken, Evan Mobley de 17 sayı, 5 blok ve 3 top çalmayla savunmada fark yarattı. Cavaliers böylece bu playofflarda iç sahadaki yenilmezliğini korudu.



Detroit tarafında Caris LeVert sezonun en yüksek skoruna ulaşarak 24 sayı üretirken, Cade Cunningham 19 sayıda kaldı. Bu, yıldız guardın playofflarda ilk kez 20 sayı barajının altında kaldığı maç oldu. Tobias Harris ise mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.



Serinin beşinci maçı çarşamba gecesi Detroit'te oynanacak.



