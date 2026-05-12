Fenerbahçe'de 3 futbolcunun gözü seçimde!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçimli kongre gerçekleştirilecek ve yeni yönetim belli olacak. Sarı-lacivertlilerde başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.
Fenerbahçe'de başkan adaylarının seçimin ardından teknik direktör konusunda hemen hamle yapması ve sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün belli olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bazı oyuncuların durumları yeni yönetim ve teknik direktör ile belli olacak.
ARCHIE BROWN
Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, İngiliz ekiplerinin radarında bulunuyor. Nottingham Forest, İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise 18 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan 23 yaşındaki Archie Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
DORGELES NENE
Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile özellikle Alman ekipleri yakından ilgileniyor.
Borussia Dortmund, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ile ilgileniyor.
Alman ekibi, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bekliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
OĞUZ AYDIN
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde rotasyonun önemli bir parçası olan Oğuz Aydın, Domenico Tedesco döneminde ise daha fazla geri planda kaldı.
Milli futbolcu için ayrılık ihtimali gündeme geldi ancak Brown ve Nene ile birlikte Oğuz Aydın için kararı yeni yönetim ve teknik direktör verecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.
