12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun gözü seçimde!

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Archie Brown ve Oğuz Aydın gibi isimlerin gelecekleri yeni yönetim ve teknik direktörle belli olacak.

12 Mayıs 2026 10:29
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçimli kongre gerçekleştirilecek ve yeni yönetim belli olacak. Sarı-lacivertlilerde başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.

Fenerbahçe'de başkan adaylarının seçimin ardından teknik direktör konusunda hemen hamle yapması ve sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bazı oyuncuların durumları yeni yönetim ve teknik direktör ile belli olacak.

ARCHIE BROWN

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, İngiliz ekiplerinin radarında bulunuyor. Nottingham Forest, İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise 18 milyon euro istedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan 23 yaşındaki Archie Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

DORGELES NENE

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile özellikle Alman ekipleri yakından ilgileniyor.

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ile ilgileniyor.

Alman ekibi, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bekliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

OĞUZ AYDIN

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde rotasyonun önemli bir parçası olan Oğuz Aydın, Domenico Tedesco döneminde ise daha fazla geri planda kaldı.

Milli futbolcu için ayrılık ihtimali gündeme geldi ancak Brown ve Nene ile birlikte Oğuz Aydın için kararı yeni yönetim ve teknik direktör verecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
