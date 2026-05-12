12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Acun Ilıcalı'dan final için açıklama

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının play-off finaline yükselmesini değerlendirdi.

calendar 12 Mayıs 2026 11:11
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan final için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, "Sonuçta finalist olunca bir şey olmuyor, kazanınca çıkıyorsun Premier Lig'e. Hocamız da bunun bilincinde. Bugün kısa bir kutlama yaparlar kendi aralarında o da yolda. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacaklar. Yani şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında 0-0 berabere kaldığı Championship Play-Off Yarı Finali'nin rövanşında deplasmanda Millwall'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Premier Lig'e bir adım daha yaklaşan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının gerçek kalitelerini ortaya koyduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Çok mutluyum, çok önemli bir geceydi. Açıkçası inanmıştık. Bizim Millwall'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyordum ve çocuklar kalitelerini ortaya koydu. Üstün bir futbolla çok rahat bir şekilde yendik ki kimse beklemiyordu. Ama biz inanıyorduk, o açıdan çok mutluyum" diye konuştu.

"FİNALDE RAKİP FARK ETMİYOR"

Hull City'nin finaldeki rakibi ise bugün (Salı) oynanacak maçın ardından belli olacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Southampton, TSİ 22.00'de sahasında Middlesbrough'u konuk edecek. Kazanan taraf, finalde Hull City'nin rakibi olacak. Finaldeki rakibin çok fark etmediğini dile getiren Ilıcalı, "Finalde rakip fark etmiyor. Açıkçası çok finale konsantre değilim. Biraz da bu işlerde nasip demek lazım. Ayrıca bu akşam çok da üzgünüm. Dominik'te çok talihsiz bir kaza oldu Yunanistan kampında. O yüzden de aslında aklım hep oradaydı. Şimdi acil bir şekilde Dominik'e gitmem gerekiyor, iki saat içinde hemen gideceğim. Bir Yunan yarışmacımız maalesef ciddi bir kaza geçirdi. O yüzden de yani çok final düşünecek durumda da değilim. Ama şunu söyleyeyim: Çok dua aldık. Sağ olsunlar, bizi çok desteklediler. Telefonuma şimdi baktım 800 mesaj var. Seyircilerimizin, daha doğrusu vatandaşlarımızın duaları. Sağ olsun bizim için çok değerli ve büyük bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KONSANTRASYONU BOZMAMAK LAZIM'

Henüz bir şey kazanmadıklarını ancak iyi bir takım görüntüsü verdiklerini belirten Ilıcalı, "Yani bizim için çok önemli bir 90 dakika. Tabii konsantrasyonu bozmamak lazım. Sonuçta finalist olunca bir şey olmuyor, kazanınca çıkıyorsun Premier Lig'e. Hocamız da bunun bilincinde. Bugün kısa bir kutlama yaparlar kendi aralarında o da yolda. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacaklar. Yani şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hocamız için de bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de gördüğüm zaman ona inandım, futbolunu izledim, daha önceki başarılarını da tespit ettik. Onunla görüştüğüm zaman da ciddi derecede etkiledi beni. Buradan Kayserispor'a da çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Hocamız ayrılmak istedi onlar da bize her kolaylığı sağladı. Başkanımıza da buradan teşekkürler. Dediğim gibi bundan sonra artık kısmet. Yine duaları bekliyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.