12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Beşiktaş'ta El Bilal Toure için karar haftası

Beşiktaş, Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan El Bilal Toure için bu hafta kesin kararını verecek.

calendar 12 Mayıs 2026 11:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin geleceği bu hafta netleşecek.

Malili futbolcu, performansıyla yönetimi bıraksız bıraktı. Beşiktaş Yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için ligin son haftasındaki Rizespor maçının ardından karar verecek.

Beşiktaş'ın Atalanta'dan transfer ettiği El Bilal Toure'nin sözleşmesinde 15 milyon euro'luk (15 gol atması halinde zorunlu hale gelecek) satın alma opsiyonu bulunuyor ancak siyah-beyazlılar, bu rakamı ödemek istemiyor. Toure için yeniden kiralık transfer de masadaki seçeneklerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
