Beşiktaş'ta El Bilal Toure için karar haftası

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin geleceği bu hafta netleşecek.
Malili futbolcu, performansıyla yönetimi bıraksız bıraktı. Beşiktaş Yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için ligin son haftasındaki Rizespor maçının ardından karar verecek.
Beşiktaş'ın Atalanta'dan transfer ettiği El Bilal Toure'nin sözleşmesinde 15 milyon euro'luk (15 gol atması halinde zorunlu hale gelecek) satın alma opsiyonu bulunuyor ancak siyah-beyazlılar, bu rakamı ödemek istemiyor. Toure için yeniden kiralık transfer de masadaki seçeneklerden biri olarak ön plana çıkıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.
