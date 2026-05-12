Chelsea'nin Osimhen aşkı: 'Yeni Drogba olur'

İngiliz devi Chelsea'nin eski orta oyuncusu Emmanuel Petit, Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in transferini önerdi.
Chelsea'nin uzun süredir devam eden 9 numara sorununa Osimhen'in son vereceğini belirterek, Nijeryalı forvetin Didier Drogba'nın izinden gitmek için gereken kişiliğe ve zihniyete sahip olduğunu dile getirdi.
Petit, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir." dedi.
Fransız eski oyuncusu, "Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip." yorumunu yaptı.
