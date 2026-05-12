12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Chelsea'nin Osimhen aşkı: "Yeni Drogba olur"

Chelsea'nin eski yıldızı Petit, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir" dedi.

calendar 12 Mayıs 2026 11:00
Fotoğraf: AA
İngiliz devi Chelsea'nin eski orta oyuncusu Emmanuel Petit, Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in transferini önerdi.

Chelsea'nin uzun süredir devam eden 9 numara sorununa Osimhen'in son vereceğini belirterek, Nijeryalı forvetin Didier Drogba'nın izinden gitmek için gereken kişiliğe ve zihniyete sahip olduğunu dile getirdi.

Petit, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir." dedi.

Fransız eski oyuncusu, "Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip." yorumunu yaptı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
