12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Galatasaray, Van Dijk'ın kararını bekliyor!

Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verirken savunma hattı için Virgil van Dijk'ı gündemine aldı.

calendar 12 Mayıs 2026 11:50
Haber: Haberturk
Galatasaray yönetimi, bir yandan şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken diğer yandan gelecek sezonun rüya kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Sarı kırmızılıların transfer listesinin en başında, Liverpool ile yol ayrımına gelen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk yer alıyor.

KARARI BEKLENİYOR

34 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katarak savunma hattını sağlama almak isteyen yönetim, Hollandalı yıldızın kararını beklemeye geçti.

Liverpool ile bir yıl daha kontratı bulunan Van Dijk'ın kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimali camiada büyük heyecan yaratıyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI'NDAN ÖNCE...

Galatasaray bu transferi Dünya Kupası'ndan önce bitirmek istiyor ancak Hollandalı savunmacı turnuva sonunu işaret ediyor.

DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in savunmaya bir yıldız takviyesi yapma hayali var. Başkan Özbek'in en beğendiği isim Van Dijk ancak Real Madrid'in Alman savunmacısı Antonio Rüdiger de listedeki isimlerden biri.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
