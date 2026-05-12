12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Jose Mourinho: "Benfica ile sözleşme uzatmam"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibiyle sözleşme uzatmayacağını söyledi.

calendar 12 Mayıs 2026 10:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

"SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM"

Real Madrid ile adı geçen Mourinho, Benfica ile sözleşme uzatmayacağını söyledi.

Mourinho, "Mart ayında Benfica'da kalmak istediğinizi ve sözleşmenize saygı duyduğunuzu, ayrıca kulüp size sözleşme uzatma teklif ederse bunu tereddütsüz imzalayacağınızı söylemiştiniz. Yaşanan olayların ardından sözleşme uzatma teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusunun ardından, "Hayır." yanıtını verdi.

Bu cevabına açıklık getiren Jose Mourinho, "Mart ayında söylediklerim, Mart ayında söylendi. Geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebileceğim." diye konuştu.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligde sezonun son maçına cumartesi günü çıkacak.

Real Madrid ile adı geçen Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ancak sözleşmede fesih maddesi de yer alıyor.

2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
