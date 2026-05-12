Galatasaray için Napoli'yi zorlayacak!

Galatasaray, Noa Lang için 30 milyon Euro ödememe kararı aldı; Hollandalı yıldız ise Napoli'yi Galatasaray'da kalmak için indirime zorlayacak.
Antalyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve maçı çeviren isim olan Noa Lang'ın sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi 30 milyon Euro...
Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray, opsiyonu kullanmayacak. Noa Lang ise kendisine teklifler gelmesine rağmen hâlâ sarı-kırmızılı kulübü bekliyor.
22 maçta 2 gol-3 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, Napoli tarafını bonservisi için indirime zorlayacak.
