12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Fenerbahçe'de ortak hedef: Santrfor!

Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, takıma önemli bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

12 Mayıs 2026 10:04
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de iki başkan adayı da önemli bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, aday olduğu bu seçimle ilgili transfer açıklaması yaptı ve transfer çalışmalarını 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını duyurdu.

HAKAN SAFİ'DEN ÖNEMLİ TEMAS

Sarı-lacivertlilerde diğer başkan adayı Hakan Safi de İtalya'da Milan'dan Rafael Leao ve Mike Maignan için önemli temaslarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da yeni sezonda marka ve önemli bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. İki aday da bu transferi olmazsa olmaz olarak görüyor.

Fenerbahçe, sezonun devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmasının ardından sadece Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de bu bölgede sayısal eksik ile birlikte Cherif'in yaşı ve performansı da eleştiri konusu olmuştu.

GÜNDEME GELEN İSİMLER

Fenerbahçe'de iki başkan adayının da olmazsa olmaz olarak gördüğü santrfor transferi konusunda gündeme gelen isimler şu şekilde:

Romelu Lukaku (Napoli)
Alexander Sörloth (Atletico Madrid)
Dusan Vlahovic (Juventus)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
