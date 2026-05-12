Fenerbahçe'de ortak hedef: Santrfor!

Fenerbahçe'de iki başkan adayı da önemli bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, aday olduğu bu seçimle ilgili transfer açıklaması yaptı ve transfer çalışmalarını 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını duyurdu.
HAKAN SAFİ'DEN ÖNEMLİ TEMAS
Sarı-lacivertlilerde diğer başkan adayı Hakan Safi de İtalya'da Milan'dan Rafael Leao ve Mike Maignan için önemli temaslarda bulundu.
Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da yeni sezonda marka ve önemli bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. İki aday da bu transferi olmazsa olmaz olarak görüyor.
Fenerbahçe, sezonun devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmasının ardından sadece Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de bu bölgede sayısal eksik ile birlikte Cherif'in yaşı ve performansı da eleştiri konusu olmuştu.
GÜNDEME GELEN İSİMLER
Fenerbahçe'de iki başkan adayının da olmazsa olmaz olarak gördüğü santrfor transferi konusunda gündeme gelen isimler şu şekilde:
Romelu Lukaku (Napoli)
Alexander Sörloth (Atletico Madrid)
Dusan Vlahovic (Juventus)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
