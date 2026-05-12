11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Beşiktaş'ta kiralıklar için karar: 9 veda!

Beşiktaş, kiralık giden 11 futbolcunun 9'unu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Kampa alınmayacak 9 futbolcudan kendilerine kulüp bulmaları istenecek.

12 Mayıs 2026 08:02 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 08:07
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında radikal bir karar alındı. Siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet, sezon başında kiralık olarak takımdan gönderilen 11 futbolcunun 9'unu yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu arasında gerçekleşen zirvede, kiralıktan dönecek 9 futbolcunun yeni yapılanmada yer bulamayacakları konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu karar doğrultusunda; Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi'nin menajerleri kulübe davet edilecek. Siyah beyazlılar bu oyuncuların gelecek sezonun planları dahilinde olmadığını belirterek kendilerine kulüp bulmalarını resmen talep edecek.

ERNEST MUCI BELİRSİZ

Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muci'nin durumu ise diğerlerinden ayrılıyor. Arnavut oyuncu için son söz bordo mavili kulüpte. Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 14 gol, 8 asistlik performansa imza atan Ernest Muci'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldığı takdirde oyuncu Beşiktaş'a geri dönmeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
