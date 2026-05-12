Beşiktaş'ta kriz toplantısı: Vaclav Cerny

Beşiktaş Yönetimi, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile özel bir görüşme yapacak.
CERNY İDDİASI
Cerny'nin, Sergen Yalçın'ın takımda kalması halinde ayrılacağı haberleri gündeme geldi.
SERGEN YALÇIN KARARI
Beşiktaş Yönetimi, pazartesi günü yaptığı toplantıda Sergen Yalçın ile yola devam kararı aldı.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Yönetim, Sergen Yalçın kararı ile birlikte ayrılık haberleri gündeme gelen Cerny ile bir araya gelecek ve durumu masaya yatıracak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
