12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Beşiktaş'ta kriz toplantısı: Vaclav Cerny

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın takımda kalması halinde ayrılmak istediği haberleri gündeme gelen Vaclav Cerny ile görüşme yapacak.

12 Mayıs 2026 09:41
Haber: Sporx.com
Beşiktaş Yönetimi, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile özel bir görüşme yapacak.

CERNY İDDİASI

Cerny'nin, Sergen Yalçın'ın takımda kalması halinde ayrılacağı haberleri gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN KARARI

Beşiktaş Yönetimi, pazartesi günü yaptığı toplantıda Sergen Yalçın ile yola devam kararı aldı.



GÖRÜŞME YAPILACAK

Yönetim, Sergen Yalçın kararı ile birlikte ayrılık haberleri gündeme gelen Cerny ile bir araya gelecek ve durumu masaya yatıracak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
