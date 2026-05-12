Hull City play-off final maçı ne zaman? İşte maçın tarihi

Televizyon başından bu büyük heyecana ortak olmak isteyen ve İngiliz futbolunun o sarsıcı atmosferini merak eden taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o milyonlarca sterlinlik biletin kesileceği tarihi maç takvimde hangi güne denk geliyor?

Kısa, net ve hemen formalarınızı hazırlamanızı sağlayacak o kritik cevap: İngiltere Championship Play-Off Finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan efsanevi Wembley Stadyumu'nda (Wembley Stadium) oynanacaktır!

Dünya futbolunun en değerli ve kazançlı "tek maçı" olarak bilinen bu devasa karşılaşmada kazanan taraf, doğrudan Premier Lig biletini cebine koyacak ve İngiliz futbolunun en üst klasmanına adını altın harflerle yazdıracak.

Hull City, yarı final eşleşmesinde rakibi Millwall'u saf dışı bırakarak Wembley biletini alan ilk takım olmayı başardı. Ancak "Kaplanlar"ın finaldeki rakibi henüz tam olarak netleşmedi.

Hull City'nin 23 Mayıs'taki final rakibi, Championship play-off tablosunun diğer ayağında yer alan Southampton ile Middlesbrough arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. İki güçlü ekipten hangisi turu geçerse, Wembley'de Acun Ilıcalı'nın takımının karşısına çıkacak.

Championship play-off finalinin dünyadaki en önemli maçlardan biri kabul edilmesinin arkasında sadece prestij değil, devasa bir ekonomi yatıyor. Maçı kazanıp Premier Lig'e yükselen takım; muazzam yayın hakları, dünya çapındaki sponsorluklar ve Premier Lig'in "hoş geldin" gelirleriyle birlikte yaklaşık 170 milyon Sterlin'in (dev bir servetin) sahibi olacak.