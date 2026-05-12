Haber Tarihi: 12 Mayıs 2026 12:20 -
Güncelleme Tarihi:
12 Mayıs 2026 12:20
Hull City play-off final maçı ne zaman? İşte maçın tarihi
İngiltere Championship yarı finalinde Millwall'ı 2-0'lık muazzam bir skorla devirerek adını finale yazdıran Hull City'de, Premier Lig rüyası kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşmek üzere! Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve milyonlarca Türk futbolseverin gururla takip ettiği "Kaplanlar" (The Tigers), şimdi o devasa final için gün sayıyor. Millwall zaferinin hemen ardından arama motorlarında fırtınalar koparan "Hull City play-off final maçı ne zaman? 2026 Championship finali saat kaçta, nerede oynanacak ve rakip kim?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte şampiyonluk ve Premier Lig heyecanını doruklara taşıyacak o efsanevi final karşılaşmasının tüm detayları...
Televizyon başından bu büyük heyecana ortak olmak isteyen ve İngiliz futbolunun o sarsıcı atmosferini merak eden taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o milyonlarca sterlinlik biletin kesileceği tarihi maç takvimde hangi güne denk geliyor?
HULL CİTY PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE? (2026 TAKVİMİ)Kısa, net ve hemen formalarınızı hazırlamanızı sağlayacak o kritik cevap: İngiltere Championship Play-Off Finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan efsanevi Wembley Stadyumu'nda (Wembley Stadium) oynanacaktır!Dünya futbolunun en değerli ve kazançlı "tek maçı" olarak bilinen bu devasa karşılaşmada kazanan taraf, doğrudan Premier Lig biletini cebine koyacak ve İngiliz futbolunun en üst klasmanına adını altın harflerle yazdıracak.FİNALDEKİ RAKİP KİM OLACAK?Hull City, yarı final eşleşmesinde rakibi Millwall'u saf dışı bırakarak Wembley biletini alan ilk takım olmayı başardı. Ancak "Kaplanlar"ın finaldeki rakibi henüz tam olarak netleşmedi.Hull City'nin 23 Mayıs'taki final rakibi, Championship play-off tablosunun diğer ayağında yer alan Southampton ile Middlesbrough arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. İki güçlü ekipten hangisi turu geçerse, Wembley'de Acun Ilıcalı'nın takımının karşısına çıkacak.PREMİER LİG'E ÇIKMANIN ÖDÜLÜ NE KADAR?Championship play-off finalinin dünyadaki en önemli maçlardan biri kabul edilmesinin arkasında sadece prestij değil, devasa bir ekonomi yatıyor. Maçı kazanıp Premier Lig'e yükselen takım; muazzam yayın hakları, dünya çapındaki sponsorluklar ve Premier Lig'in "hoş geldin" gelirleriyle birlikte yaklaşık 170 milyon Sterlin'in (dev bir servetin) sahibi olacak.
