Altay'da başkan adayı çıkmadı

Yeni sezonda yine 3'üncü ligde mücadele edecek Altay'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmamasından dolayı oybirliği ile ileri bir tarihe ertelendi.



İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, Altay'ın borcunun 19 milyon 539 bin Euro'ya ulaştığı, Türk Lirası ile 1 milyar TL'yi bulduğu açıklandı.



Sinan Kanlı'nın gayrı resmi başkanlığı yürüttüğü Altay'da mali tablonun açıklanmasının ardından resmi başkan Hüseyin Kanlı yönetimi ve denetim kurulunun faaliyetleri üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan değerlendirme sonrası yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.



Söz alan üyelerin değerlendirmeleri ve yapılan fikir alışverişlerinin ardından, genel kurulun mevcut oturumunun ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alındı. Yapılan oylamada üyelerin çoğunluğunun kabul ettiği erteleme kararıyla birlikte toplantının, yönetim kurulunun ilerleyen günlerde belirleyeceği yeni tarihte devam edeceği bildirildi.



Genel kurulun kaldığı yerden sürdürüleceği belirtilirken, yeni toplantının aynı hazirun listesi üzerinden ve mevcut gündem maddeleri korunarak gerçekleştirileceği ifade edildi. Kulübün mali yapısı, idari süreçleri ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alınacağı oturumun tarihinin ise yönetim kurulu tarafından kamuoyuna ayrıca duyurulacağı öğrenildi.



