12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Altay'da başkan adayı çıkmadı

Altay'ın borcu 1 milyar TL olarak açıklandı, başkan adayı çıkmadı.

12 Mayıs 2026 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yeni sezonda yine 3'üncü ligde mücadele edecek Altay'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmamasından dolayı oybirliği ile ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, Altay'ın borcunun 19 milyon 539 bin Euro'ya ulaştığı, Türk Lirası ile 1 milyar TL'yi bulduğu açıklandı.

Sinan Kanlı'nın gayrı resmi başkanlığı yürüttüğü Altay'da mali tablonun açıklanmasının ardından resmi başkan Hüseyin Kanlı yönetimi ve denetim kurulunun faaliyetleri üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan değerlendirme sonrası yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Söz alan üyelerin değerlendirmeleri ve yapılan fikir alışverişlerinin ardından, genel kurulun mevcut oturumunun ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alındı. Yapılan oylamada üyelerin çoğunluğunun kabul ettiği erteleme kararıyla birlikte toplantının, yönetim kurulunun ilerleyen günlerde belirleyeceği yeni tarihte devam edeceği bildirildi.

Genel kurulun kaldığı yerden sürdürüleceği belirtilirken, yeni toplantının aynı hazirun listesi üzerinden ve mevcut gündem maddeleri korunarak gerçekleştirileceği ifade edildi. Kulübün mali yapısı, idari süreçleri ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alınacağı oturumun tarihinin ise yönetim kurulu tarafından kamuoyuna ayrıca duyurulacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
