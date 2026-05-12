12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'den devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilere dönmek istiyor. Milli futbolcu ile ilgili son kararı yeni yönetim ve teknik direktör verecek.

calendar 12 Mayıs 2026 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Sadettin Saran'ın başkanlığındaki yönetim kurulu, İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından forma giymek için devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza attı.

BAŞKAN ADAYLARI SICAK BAKIYOR

İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmek ve yeniden takımın önemli parçalarından biri olmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemde teknik direktör olan Domenico Tedesco, görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek ve yönetim de değişecek. Deneyimli futbolcu ile ilgili son kararı yeni teknik direktör ve yeni yönetim verecek.

Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de İrfan Can'ın geri dönüşüne sıcak baktıkları ve son kararın yeni teknik direktörde olacağı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci, devre arası kiralandığı Kasımpaşa'da 15 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Deneyimli futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
