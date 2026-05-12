İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Sadettin Saran'ın başkanlığındaki yönetim kurulu, İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı.
Milli futbolcu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından forma giymek için devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza attı.
BAŞKAN ADAYLARI SICAK BAKIYOR
İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmek ve yeniden takımın önemli parçalarından biri olmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemde teknik direktör olan Domenico Tedesco, görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek ve yönetim de değişecek. Deneyimli futbolcu ile ilgili son kararı yeni teknik direktör ve yeni yönetim verecek.
Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de İrfan Can'ın geri dönüşüne sıcak baktıkları ve son kararın yeni teknik direktörde olacağı öğrenildi.
İrfan Can Kahveci, devre arası kiralandığı Kasımpaşa'da 15 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Deneyimli futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
