12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Hacıosmanoğlu: "Parmağımla dokunsam şampiyondu"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem kararlarına ve ligin gidişatına hiçbir müdahalede bulunmadığını dile getirdi.

12 Mayıs 2026 15:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik tepkilere cevap verdi. Hakem kararlarına karışmadığını belirten Hacıosmanoğlu, eğer tersi bir durum olsaydı, Trabzonspor'un şampiyon olabileceğini hatırlattı.

"BİZİM KALBİMİZDE LEKE YOK!"

Konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "İnsanlar kendi menfaatlerine yarayacak şekilde, kendi camialarını kendi taraftarlarını yönlendirebilir, buna çalışabilir. Bizi yakından tanıyanlar bilir, kalbimizde leke yok en ufak. Art niyetli düşüncemiz yok. Zan altında bırakılınca o size dokunuluyor.

Geçen sene ben kendime de kızdım, niye böyle yaptım diye, ben dost bildiklerim tarafından kendi camialarını konsolide etmek için bizi zan altında bırakan açıklamalardan kaçınmalarını istiyorum. Ahlaksız insanlar çok." dedi.

"İSİM VERMİYORUM, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM!"

Sosyal medyadaki küfürlere tepki gösteren Hacıosmanğlu "Kimliği bir şeyi yok sosyal medyada, benim ölmüş hacı anama küfrediyorlar. Ben haksız yere suç işlesem yaparsın da, benim hacı anam kanserden öldü. Bunlar yanlış şeyler. Ben bu konuyla ilgili konuştum, isim vermiyorum, Yaratan'a havale ediyorum.

Beni başka takımlarla özdeşleştiriyorlar. Benim bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor'dur. Onu söksen alamazsın ama şu an tarafsızım. Ahlaksızca ithamlarda bulunuyor insanlar. Bu kadar karaktersiz olunur mu! Konuşacağım, doluyum ama konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"DOKUNSAM, TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLURDU!"

Sözlerine devam eden İbrahim Hacıosmanoğlku "Trabzonsporluyum ben ama Trabzonspor 5 haftada şampiyonluk potasından koptu. Alanya maçında stoper parmağına dokundu. Ben işin içinde olsam saha hakemi de VAR hakemi de penaltıyı veremez. Bana göre penaltı değil, iki pozisyon var, ben işin içinde olsam verdirirdim o penaltıyı.

Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim? Ama tarafsızım. Kumpasa gerek yok, parmak ucuyla dokunsam olur ama bunun vebali var, Allah'a nasıl hesap veririm." dedi.

"KENDİ BAŞARISIZLIKLARINIZDAN..."

İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca "Allah nasip etmesin adaletsizliği. Kendi başarısızlıklarından dolayı kendi camianızı konsolide etmek için haksız yere insanlara yüklenmeyelim." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
