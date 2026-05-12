TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: 'Avrupa'da marka olduk'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile NAOS markası olan Bioderma arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.Törende, anlaşmanın 3 yıllık olduğu kaydedildi.Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularından Dilay Özdemir ve İlkin Aydın, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Onur Günaydı, NAOS Orta Asya Bölge Genel Müdürü ve Türkiye Müdürü Bayram Kaymak ile NAOS Pazarlama Direktörü Hazal Sarıgül katıldı.Başkan Üstündağ, Bioderma ile tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Artık onlara sponsorumuz demiyorum. Onlar TVF'nin değer ortağı ve ev sahibi. Resmi sponsorluktan ana sponsorluğa geçiş yapıyoruz. Bugün Türk voleybolunun neler yaptığını ve neler yapacağına şahitlik ediyoruz. 2019'dan beri Bioderma ile işbirliği içindeydik. Bugün ise 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzalayacağız. Sürelerin bizim için önemi yok. Önemli olan gönül birlikteliği ve yol arkadaşlığı. Önemli olan kötü günde Türk voleyboluna derman olmaya çalışmak. 2019'dan beri çok kıymetli bir yol arkadaşlığı yaptık. Türk voleybolu, Avrupa'da bir marka oldu. Ayrıca örnek gösterilen bir federasyon da var artık." ifadelerini kullandı.Mehmet Akif Üstündağ, voleybolda elde edilen başarıların arkasında çok büyük emeklerin olduğunu söyledi.Kulüplerin sezonu tamamladığını aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:"Erkek voleybolda Ziraat Bankkart, hafta sonu Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya'da mücadele edecek. Artık milli takım sezonunu açtık. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçlarına Ankara'da 17-21 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapacağız. 21 Ağustos-6 Eylül arasında da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bunların zorlukları ve kolaylıkları var. Voleybola olan ilgi ve sevgiyi ev sahibi olarak yaşıyoruz. Bu kadar başarının arkasında çok fazla emek var. Sponsorların da burada büyük emeği var. Oyuncularımız, bu desteğin karşılığını sahada vermeye çalışıyor. Dün nasıl başarı elde ettiysek, yarın da bu başarılara devam etmek istiyoruz."Başkan Üstündağ, erkek voleybol branşının unutulmadığını aktararak, "Bizim bakış açımızda bir ayrıcalık yok. Bugün erkek voleybolu da iyi yerlere geldi. Biz, dünya altıncılığından bahsediyoruz. Göreve geldiğimizde 26-28. sırada bir takım aldık. Şimdi ise 14. sıradayız. İlk 12'ye girmek için de çok az bir puanımız kaldı. Erkeklerin Olimpiyat Oyunları'na gitme şansı yüksek." şeklinde konuştu.Türk voleybolunun geleceğinin parlak olduğunu aktaran Üstündağ, "Geçen hafta iki Türk takımı Türkiye'nin ev sahipliğinde Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. VakıfBank, şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit de ikinci oldu. İnanıyorum ki Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı da CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kürsüde yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.İtalya Voleybol Federasyonu ile yaşadıkları gerginliğe değinen Üstündağ, "Benim çok yakın dostlarımdan bir tanesi de İtalya'nın federasyon başkanı. Oranın yönetimiyle ve başkanıyla bir problemimiz yok. Sadece orada görev yapan lig başkanı, ülkem hakkında kötü yorum yaptı. Kendisi benim muhatabım değil. Onun randevu talebini reddettim. Ülkemdeki oyuncuma, antrenörüme ve taraftarıma söz söyletmem. İtalya ile bir problemimiz yok. Kendi ülkesinin kulüpleri de ona tepki gösterdi. Bana özür mektubu gönderdi. Sonra da göndermemiş gibi tavır göstermesi hoş değil." diye konuştu.NAOS Orta Asya Bölge Genel Müdürü ve Türkiye Müdürü Bayram Kaymak ise anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Biz artık TVF'nin ana sponsoruyuz. Biz, işbirliğimizi daha ileriye taşıdık. Geçtiğimiz 5 yılda Türk spor tarihinin önemli başarılarından bir tanesini yaşadık. Bundan sonraki süreçte de buna devam edeceğiz. Biz, Türk gençlerinin daha sağlıklı bir şekilde spor yapmasını istiyoruz. Bu yüzden TVF ile vizyonumuz ölçüşüyor. Kadın sporcuların da daha görünür olması bizim çok önemli. Türk insanının günlük hayatında voleybolun daha fazla yer kaplaması da bizi çok mutlu eder. Yatırımımızın temel amaçlarından bir tanesi de bu. Önümüzde bir VNL ve Avrupa Şampiyonası var. Biz de voleybolun yanındayız. Bundan sonra da voleybol macerasının bir parçası olmak bize onur vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.NAOS Pazarlama Direktörü Hazal Sarıgül ise bu işbirliği ile Türk voleyboluna duydukları inancı ortaya koyduklarını aktararak, "Bugün hepimiz yoğun bir temponun içindeyiz. Tüm bunların hepsi cildimizi etkiliyor. Sporcular da bu tempoyu daha yoğun yaşıyorlar. Ciltleri de bu izleri taşıyor. Bioderma ile TVF'nin birlikteliği de bundan dolayı doğal bir bağ haline geliyor. Sahada gördüğümüz başarının arkasında sadece emek ve disiplin yok. Öz bakım ve sağlık da var. Sahadaki bütün oyuncuların emeğini görüyoruz. Biz de onların ciltlerini koruyoruz." şeklinde konuştu.Milli sporcu Dilay Özdemir, burada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Türk voleybolunun hikayesinde Bioderma gibi başarılı bir markanın bize eşlik etmesi çok değerli. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.Milli voleybolcu Onur Günaydı ise bu işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Emeğinizi arkamızda hissediyoruz. Biz de sahada elimizden geleni yapacağız. Umarım başarılarla dolu yıllar geçiririz." açıklamasını yaptı.Tören, karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.