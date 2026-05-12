Sporx
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2026 Kurban Bayramı maaş ve ikramiye ödeme tarihleri!
Haber Tarihi: 12 Mayıs 2026 14:48 -
Güncelleme Tarihi:
12 Mayıs 2026 14:48
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan maaş ve ikramiye ödemelerine kilitlendi! 2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayına denk gelmesiyle birlikte, emekliler bayram hazırlıklarını tamamlamak ve kurbanlıklarını almak için ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Özellikle 9 günlük tatil formülünün konuşulduğu şu günlerde, maaşların öne çekilip çekilmeyeceği arama motorlarında fırtınalar koparıyor. İşte valizleri hazırlatacak o kritik ödeme takvimi ve beklentilerin perde arkası...
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL DURUMUBu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Takvime göre bayram günleri şu şekildedir:25 Mayıs Pazartesi: (Köprü günü - İdari izin bekleniyor)26 Mayıs Salı (Arife): (Köprü günü - İdari izin bekleniyor)27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Eğer hükümet tarafından 25 ve 26 Mayıs tarihleri idari izin kapsamına alınırsa, bayram tatili hafta sonları ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELER BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?Emekli maaşları normal şartlarda her ayın 17'si ile 28'i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Ancak 2026 yılında bayramın 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması, ödeme tarihlerinin bayram tatiliyle çakışmasına neden oluyor.Ödemeler Öne Çekilecek mi?: Devlet geleneği olarak, bayramın ilk gününden önce tüm emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmektedir.Muhtemel Tarihler: Eğer 9 günlük tatil kararı çıkarsa, ödemelerin bayramdan önceki hafta sonu olan 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması ihtimali oldukça yüksektir.İkramiye Müjdesi: Emekli bayram ikramiyelerinin de genellikle maaş ödemeleriyle eş zamanlı veya bir hafta öncesinde (18-22 Mayıs haftası gibi) ödenmesi öngörülüyor.Gözler şimdi Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi.
