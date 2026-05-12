Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2026 Kurban Bayramı maaş ve ikramiye ödeme tarihleri!

Bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Takvime göre bayram günleri şu şekildedir:

25 Mayıs Pazartesi: (Köprü günü - İdari izin bekleniyor)

26 Mayıs Salı (Arife): (Köprü günü - İdari izin bekleniyor)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Eğer hükümet tarafından 25 ve 26 Mayıs tarihleri idari izin kapsamına alınırsa, bayram tatili hafta sonları ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.

Emekli maaşları normal şartlarda her ayın 17'si ile 28'i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Ancak 2026 yılında bayramın 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması, ödeme tarihlerinin bayram tatiliyle çakışmasına neden oluyor.

Ödemeler Öne Çekilecek mi?: Devlet geleneği olarak, bayramın ilk gününden önce tüm emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmektedir.

Muhtemel Tarihler: Eğer 9 günlük tatil kararı çıkarsa, ödemelerin bayramdan önceki hafta sonu olan 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması ihtimali oldukça yüksektir.

İkramiye Müjdesi: Emekli bayram ikramiyelerinin de genellikle maaş ödemeleriyle eş zamanlı veya bir hafta öncesinde (18-22 Mayıs haftası gibi) ödenmesi öngörülüyor.

Gözler şimdi Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi.