12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Uğur Uçar: "Henüz hiçbir şey bitmedi"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK ile oynadıkları play-off maçını değerlendirdi.

calendar 12 Mayıs 2026 15:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 1-0 mağlup oldukları Sipay Bodrum FK maçı ile ilgili, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Şimdi evimize dönüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle tüm gücümüzü ortaya koyup final için son adımı atacağız." dedi.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, gereksiz top kayıpları nedeniyle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Kaleci Sehic'in penaltı kurtarışının mücadeleden kopmamalarını sağladığını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ise rakibi kendi sahasına hapsederek etkili ve baskılı oyun ortaya koyduk. Ne yazık ki net penaltı pozisyonumuz değerlendirilmedi. Ardından açık bir faulün es geçildiği pozisyon sonrası duran toptan kalemizde golü gördük ama henüz hiçbir şey bitmedi. Şimdi evimize dönüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle tüm gücümüzü ortaya koyup final için son adımı atacağız. Arca Çorum FK formalarınızla taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Birlikte başaracağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
