Uğur Uçar: 'Henüz hiçbir şey bitmedi'

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 1-0 mağlup oldukları Sipay Bodrum FK maçı ile ilgili, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Şimdi evimize dönüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle tüm gücümüzü ortaya koyup final için son adımı atacağız." dedi.



Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, gereksiz top kayıpları nedeniyle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.



Kaleci Sehic'in penaltı kurtarışının mücadeleden kopmamalarını sağladığını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda ise rakibi kendi sahasına hapsederek etkili ve baskılı oyun ortaya koyduk. Ne yazık ki net penaltı pozisyonumuz değerlendirilmedi. Ardından açık bir faulün es geçildiği pozisyon sonrası duran toptan kalemizde golü gördük ama henüz hiçbir şey bitmedi. Şimdi evimize dönüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle tüm gücümüzü ortaya koyup final için son adımı atacağız. Arca Çorum FK formalarınızla taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Birlikte başaracağız."



