12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Çaykur Rizespor'da olağanüstü kongre kararı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

calendar 12 Mayıs 2026 13:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklamada olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu.

4 yıldır görev yapan İbrahim Turgut, "Dört yıldır büyük bir onur, gurur ve sorumlulukla yürüttüğümüz Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığı görevimiz kapsamında, yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız. Görev süremiz boyunca en büyük gayemiz; kulübümüzün değerlerini korumak, Rizespor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak ve camiamızın birlik beraberliğini muhafaza etmek olmuştur. Yaşadığımız her süreçte ortak sevdamızın Çaykur Rizespor olduğunu hiçbir zaman unutmadık" dedi.

SAYDUYU ÇAĞRISI

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Turgut, "Çaykur Rizespor; yalnızca bir futbol kulübü değil; Karadeniz'in ruhunu, Rize'mizin duruşunu ve milletimizin mücadele azmini temsil eden büyük bir değerdir. Bu büyük değerin geleceğe daha güçlü taşınabilmesi için herkesin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle, sporun ve gençliğin gelişimine verdiği kıymetli destekleriyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize ve Rize'mize yönelik ortaya koyduğu hizmet anlayışını her zaman kendimize örnek aldığımızı söylemek isterim. Bundan sonra da kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda, emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim" sözlerini kullandı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Açıklamasında helallik isteyen Başkan İbrahim Turgut, "Gerçekleşecek kongrenin kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyor, görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır. Dört yıllık görev süremiz boyunca emek veren yönetici arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, basın mensuplarına ve her şartta takımının arkasında duran büyük Çaykur Rizespor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bugün geride kırgınlık değil; birlik, vefa ve güçlü bir Rizespor inancı bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bizim de herkese hakkımız helaldir. Kalbimiz ve dualarımız her zaman Çaykur Rizespor ile olacaktır" diye belitti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
